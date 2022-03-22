Верещук: Кабмин упростил правила ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа

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"С завтрашнего дня нужна только декларация на самой таможне. Больше никаких бюрократических задержек или предохранителей, только декларирование на таможне. Вписали, что везете, и едете, помогаете людям.

Благодарю членов правительства за конструктивное решение, а волонтерам и нашим западным партнерам - за поддержку. Работаем. Победа будет за нами!",- сообщила Верещук