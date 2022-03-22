Верещук: Кабмин упростил правила ввоза гуманитарной помощи из-за рубежа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об упрощении правил ввоза гуманитарной помощи из-за границы. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает УНН.
Цитата
"С завтрашнего дня нужна только декларация на самой таможне. Больше никаких бюрократических задержек или предохранителей, только декларирование на таможне. Вписали, что везете, и едете, помогаете людям.
Благодарю членов правительства за конструктивное решение, а волонтерам и нашим западным партнерам - за поддержку. Работаем. Победа будет за нами!",- сообщила Верещук