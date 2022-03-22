Верещук: Кабмін спростив правила ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо спрощення правил ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це заявила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє УНН.
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"Від завтрашнього дня потрібна лише декларація на самій митниці. Більше ніяких бюрократичних затримок або запобіжників, тільки декларування на митниці. Вписали, що везете, та їдете, допомагаєте людям.
Дякую членам Уряду за конструктивне рішення, а волонтерам і нашим західним партнерам – за підтримку. Працюємо. Перемога буде за нами!", - повідомила Верещук