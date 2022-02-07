Верещук анонсировала старт проекта ООН для молодежи с востока Украины

Детали

Проект имеет название “Привлечение молодежи с Востока Украины к содействию социальной сплоченности, национального единства и культуры диалога”. Запуск инициативы состоялся в Доме Правительства, под председательством вице-премьер-министра-министра реинтеграции Ирины Верещук и координатора систем ООН в Украине Оснат Лубрани.

Так, Минреинтеграции предоставляет молодежи приоритетное значение, заявила Верещук. Поскольку именно молодежь является главным участником реинтеграционных процессов, добавила она.

“Если мы хотим провести реинтеграцию завтра — нам нужно работать с молодежью сегодня”, — подчеркнула министр.

Цель проекта — создать благоприятную среду для устойчивого мира в Украине, привлекая молодежь из Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Киева — к деятельности по содействию национальному единству, социальной сплоченности и культуре диалога.

Проект реализуется по нескольким направлениям.

Цитата

“Первая часть проектов — это обмен опытом между нашими молодежными группами. Это будут поездки, профинансированные фондом "Партнерство За сильную Украину". Интегральные проекты будет нарабатывать Минреинтеграции в сотрудничестве с Минкультом и Минмолодежьспорта.

Также, планируется внедрить несколько пилотных проектов. Так называемые творческие задания, в ходе которых наши молодые люди будут писать статьи на тему развития мира, и будут получать за это средства.

Кроме того, в ходе реализации проекта планируется создать реестры основных нарушений прав и свобод, которые происходят сегодня на временно оккупированном полуострове Крым, в Донецкой и Луганской областях”, — рассказала Верещук.

Добавим

Проект продлится 18 месяцев. Его бюджет составляет 2 млн долл. Средства направят на поддержку социальной сплоченности, национального единства и культуры диалога. Ключевым бенефициаром от Украины является Минреинтеграции.

"Это будет наш первый проект во взаимодействии ООН с фондом развития мира в Украине. И я надеюсь, что эффект от такого проекта будет трудно переоценить”, — резюмировала Верещук.

Напомним

В начале февраля состоялось подписание меморандума о создании фонда “Партнерство за сильную Украину”.

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, которые пострадали от вооруженной агрессии России, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.