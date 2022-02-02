Віце-прем’єрка Ірина Верещук: новий Фонд - це не тільки про гроші, а й про довіру між партнерами

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 64745 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 114604 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 119348 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 146797 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 152406 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 126103 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 140779 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169200 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180519 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216042 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 242730 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 328686 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 93684 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 71014 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 95188 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 328686 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 242730 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 319692 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 436706 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 686334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 31553 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 95188 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107572 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144338 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168725 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Віце-прем’єрка Ірина Верещук: новий Фонд - це не тільки про гроші, а й про довіру між партнерами

Віце-прем’єрка Ірина Верещук: новий Фонд - це не тільки про гроші, а й про довіру між партнерами

Київ • УНН

 • 41757 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, в Києві відбулося підписання меморандуму про створення фонду “Партнерство за сильну Україну”, передає УНН.

Деталі

Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації та підготовкою до соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Передбачається, що перша фаза реалізації програми Фонду триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 млрд гривень — ред.).

Фінансуватимуть Фонд, розроблений у співпраці з міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, п’ять держав: Велика Британія, Канада, Швейцарія, Швеція та США.

Урочиста церемонія початку роботи Фонду відбулася під головуванням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Також у церемонії підписання Меморандуму про створення Фонду взяли участь представники держав-партнерів, а саме: посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Канади в Україні Лариса Галадза, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Швейцарії в Україні Клод Вайлд, повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Крім того, на заході були присутні представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України, обласних державних адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також Українського національного центру розбудови миру.

Захід відкрила з промовою віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

“Цей Фонд не лише про гроші. Це про довіру між партнерами. Це про допомогу не на словах, а на ділі, і не коли-небудь, а тут і зараз, коли ця допомога найбільш потрібна”, — резюмувала віце-прем’єрка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74