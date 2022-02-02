Віце-прем’єрка Ірина Верещук: новий Фонд - це не тільки про гроші, а й про довіру між партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні, 2 лютого, в Києві відбулося підписання меморандуму про створення фонду “Партнерство за сильну Україну”, передає УНН.
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Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації та підготовкою до соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Передбачається, що перша фаза реалізації програми Фонду триватиме до березня 2024 року, а її бюджет становитиме 35 мільйонів фунтів стерлінгів (1,3 млрд гривень — ред.).
Фінансуватимуть Фонд, розроблений у співпраці з міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, п’ять держав: Велика Британія, Канада, Швейцарія, Швеція та США.
Урочиста церемонія початку роботи Фонду відбулася під головуванням Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Також у церемонії підписання Меморандуму про створення Фонду взяли участь представники держав-партнерів, а саме: посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Канади в Україні Лариса Галадза, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Швейцарії в Україні Клод Вайлд, повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Крім того, на заході були присутні представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України, обласних державних адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей, а також Українського національного центру розбудови миру.
Захід відкрила з промовою віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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“Цей Фонд не лише про гроші. Це про довіру між партнерами. Це про допомогу не на словах, а на ділі, і не коли-небудь, а тут і зараз, коли ця допомога найбільш потрібна”, — резюмувала віце-прем’єрка.