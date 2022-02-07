Верещук анонсувала старт проєкту ООН для молоді зі Сходу України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні, 7 лютого, стартував проєкт ООН для молоді зі Сходу України, передає кореспондент УНН.
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Проєкт має назву “Залучення молоді зі Сходу України до сприяння соціальної згуртованості, національної єдності та культури діалогу”. Запуск ініціативи відбувся в Будинку Уряду, під головуванням віце-прем’єр-міністра — міністра реінтеграції Ірини Верещук та координаторки систем ООН в Україні Оснат Лубрані.
Так, Мінреінтеграції надає молоді пріоритетного значення, заявила Верещук. Оскільки саме молодь є головним учасником реінтеграційних процесів, додала вона.
“Якщо ми хочемо провести реінтеграцію завтра — нам потрібно працювати із молоддю сьогодні”, — підкреслила міністр.
Мета проєкту — створити сприятливе середовище для сталого миру в Україні, залучаючи молодь із Донецької, Луганської, Херсонської областей та з Києва — до діяльності зі сприяння національній єдності, соціальній згуртованості та культурі діалогу.
Проєкт реалізується за кількома напрямками.
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“Перша частина проєктів — це обмін досвідом між нашими молодіжними групами. Це будуть поїздки, профінансовані фондом „Партнерство за сильну Україну“. Інтегральні проєкти напрацьовуватиме Мінреінтеграції у співпраці з Мінкультом та Мінмолодьспорту.
Також, планується впровадити кілька пілотних проєктів. Так звані творчі завдання, у ході яких наші молоді люди писатимуть статті на тему розбудови миру, і будуть отримувати за це кошти.
Крім того, в ході реалізації проєкту планується створити реєстри основних порушень прав і свобод, які відбуваються сьогодні на тимчасово окупованому півострові Крим, в Донецькій та Луганській областях”, — розповіла Верещук.
Додамо
Проєкт триватиме 18 місяців. Його бюджет становить 2 млн дол. Кошти спрямують на підтримку соціальної згуртованості, національної єдності й культури діалогу. Ключовим бенефіціаром від України є Мінреінтеграції.
“Це буде наш перший проєкт у взаємодії ООН з фондом розбудови миру в Україні. І я сподіваюся, що ефект від такого проєкту буде важко переоцінити”, — резюмувала Верещук.
Нагадаємо
На початку лютого відбулося підписання меморандуму про створення фонду “Партнерство за сильну Україну”.
Фонд опікуватиметься підтримкою довгострокового розвитку громад, які постраждали від збройної агресії Росії, запобіганням подальшій ескалації та підготовкою до соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.