Вэнс заговорил о «последних временах» и заявил, что антихрист, возможно, уже «ходит среди людей»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что антихрист уже может находиться среди людей, однако заявил, что старается не зацикливаться на мыслях о «последних временах». Об этом он сказал в интервью евангелическому подкастеру Брайсу Кроуфорду, пишет УНН.

Вэнс отметил, что тема возможного приближения «последних времен» его интересует, однако чрезмерную концентрацию на ней он считает вредной.

Мне кажется, в мире происходят такие вещи, что я бы не удивился, если бы антихрист уже ходил среди нас. Но, опять же, я стараюсь не слишком на этом зацикливаться