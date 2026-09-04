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Вэнс заговорил о «последних временах» и заявил, что антихрист, возможно, уже «ходит среди людей»

Киев • УНН

 • 1860 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не удивился бы появлению антихриста среди людей. В то же время он не хочет зацикливаться на «последних временах».

Вэнс заговорил о «последних временах» и заявил, что антихрист, возможно, уже «ходит среди людей»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что антихрист уже может находиться среди людей, однако заявил, что старается не зацикливаться на мыслях о «последних временах». Об этом он сказал в интервью евангелическому подкастеру Брайсу Кроуфорду, пишет УНН.

Детали

Вэнс отметил, что тема возможного приближения «последних времен» его интересует, однако чрезмерную концентрацию на ней он считает вредной.

Мне кажется, в мире происходят такие вещи, что я бы не удивился, если бы антихрист уже ходил среди нас. Но, опять же, я стараюсь не слишком на этом зацикливаться

— сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, вместо этого он старается сосредоточиться на своих повседневных обязанностях — быть хорошим мужем, заботливым отцом и как можно лучше выполнять роль одного из руководителей США.

Венс говорит, что иранский конфликт не является войной03.09.26, 21:58 • 2832 просмотра

Степан Гафтко

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