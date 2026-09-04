Венс заговорив про "останні часи" та заявив, що антихрист можливо вже "ходить серед людей"
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не здивувався б появі антихриста серед людей. Водночас він не хоче зациклюватися на «останніх часах».
Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що антихрист уже може перебувати серед людей, однак заявив, що намагається не зациклюватися на думках про "останні часи". Про це він сказав в інтерв'ю євангельському подкастеру Брайса Кроуфорда, пише УНН.
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Венс зазначив, що тема можливого наближення "останніх часів" його цікавить, проте надмірну концентрацію на ній він вважає шкідливою.
Мені здається, у світі відбуваються такі речі, що я б не здивувався, якби антихрист уже ходив серед нас. Але, знову ж таки, я намагаюся не надто на цьому зациклюватися
За словами Венса, натомість він намагається зосереджуватися на своїх повсякденних обов'язках – бути хорошим чоловіком, турботливим батьком та якнайкраще виконувати роль одного з керівників США.
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