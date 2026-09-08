Венгрия высылает из страны 10 российских дипломатов - в рф пригрозили "болезненным ответом"
Киев • УНН
Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов из-за неприемлемой деятельности. В москве пообещали жёсткий ответ.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приняла решение о высылке 10 сотрудников российского посольства из-за неприемлемой деятельности, запрещённой Венской конвенцией. Об этом Орбан написала в X, передаёт УНН.
Детали
Как заявила Орбан, МИД страны сообщил российскому послу в Венгрии, что, по оценке венгерских властей, 10 членов российской дипломатической миссии осуществляли деятельность, неприемлемую для дипломатов согласно Венской конвенции.
Поэтому венгерская сторона призвала указанных лиц покинуть Венгрию. Это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил
Представительница МИД рф мария захарова заявила, что "ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жёстким и болезненным".
Напомним
россия объявила о мерах в ответ на решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне и российский дом науки и культуры в Берлине.