Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну — Мадьяр
Киев • УНН
Петер Мадьяр заявил Марку Рютте об отказе Венгрии поставлять оружие Украине. Стороны также обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Анкаре.
Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну. Об этом заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Детали
Мадьяр на своей странице в Facebook сообщил, что провел важную встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
Он заверил, что Венгрия снова станет надежным партнером самого мощного военно-оборонительного союза мира.
Мы договорились с генеральным секретарем Марком Рютте, что венгерские защитники проделывают отличную работу в рамках миротворческой миссии НАТО в Косово. Сказал генсеку, что Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну
По словам премьера Венгрии, Рютте сообщил о подготовке к саммиту НАТО в Анкаре 7-8 июля и деталях международного конфликта, вспыхнувшего в Ормузском проливе.
