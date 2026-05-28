Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну — Мадьяр

Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну. Об этом заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Мадьяр на своей странице в Facebook сообщил, что провел важную встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Он заверил, что Венгрия снова станет надежным партнером самого мощного военно-оборонительного союза мира.

Мы договорились с генеральным секретарем Марком Рютте, что венгерские защитники проделывают отличную работу в рамках миротворческой миссии НАТО в Косово. Сказал генсеку, что Венгрия не будет отправлять оружие или боевую технику на российско-украинскую войну