Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
Киев • УНН
Первые партии нефти по трубопроводу "Дружба" получены в Венгрии и Словакии - на насосных станциях Фенешлитке и Будковце, сообщили в венгерской нефтяной группе MOL Plc. в четверг, пишет УНН.
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти22.04.26, 19:29 • 28955 просмотров