Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК

Венгерский OTP Bank сейчас находится в процессе выполнения плана по выходу с российского рынка. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает корреспондентка УНН.

OTP Bank находится в коммуникации с национальным агентством и с Еврокомиссией в процессе выполнения плана выхода из российской федерации - сказал Александр Новиков.

Детали

По словам Новикова, были случаи, когда другие страны обращались на НАПК с просьбой исключить те или иные компании из перечня международных спонсоров войны.

НАПК в каждом из таких случаев действовало в соответствии с теми публичными критериями исключения, которые есть на сайте национального агентства. И исключает такие компании или останавливает их статус только после выхода с российского рынка или предоставления плана выхода с рынка рф - подчеркнул Александр Новиков.

Напомним,

4 мая 2023 года венгерский OTP Bank, который продолжает работать в рф, и при этом имеет дочерний банк в Украине попал в список международных спонсоров войны. h

Однако 2 октября НАПК сообщило, что исключило OTP Bank из реестра международных "спонсоров войны" полностью.