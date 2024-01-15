Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК
Киев • УНН
ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.
Венгерский OTP Bank сейчас находится в процессе выполнения плана по выходу с российского рынка. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает корреспондентка УНН.
OTP Bank находится в коммуникации с национальным агентством и с Еврокомиссией в процессе выполнения плана выхода из российской федерации
Детали
По словам Новикова, были случаи, когда другие страны обращались на НАПК с просьбой исключить те или иные компании из перечня международных спонсоров войны.
НАПК в каждом из таких случаев действовало в соответствии с теми публичными критериями исключения, которые есть на сайте национального агентства. И исключает такие компании или останавливает их статус только после выхода с российского рынка или предоставления плана выхода с рынка рф
Напомним,
4 мая 2023 года венгерский OTP Bank, который продолжает работать в рф, и при этом имеет дочерний банк в Украине попал в список международных спонсоров войны. h
Однако 2 октября НАПК сообщило, что исключило OTP Bank из реестра международных "спонсоров войны" полностью.
Венгерский OTP Bank находится в процессе выхода из РФ - НАПК
ОТП Банк выполняет план выхода с российского рынка, руководствуясь указаниями НАПК и Европейской Комиссии.
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