Угорський OTP Bank перебуває в процесі виходу з рф - НАЗК

Угорський OTP Bank наразі перебуває в процесі виконання плану з виходу з російського ринку. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає кореспондентка УНН.

OTP Bank перебуває в комунікації з національним агентством і з Єврокомісією в процесі виконання плану виходу з російської федерації

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За словами Новікова, були випадки, коли інші країни зверталися на НАЗК з проханням виключити ті чи інші компанії з переліку міжнародних спонсорів війни.

НАЗК у кожному з таких випадків діяло відповідно до тих публічних критеріїв виключення, які є на сайті національного агентства. І виключає такі компанії або зупиняє їхній статус лише після виходу з російського ринку або надання плану виходу з ринку рф