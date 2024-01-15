Угорський OTP Bank перебуває в процесі виходу з рф - НАЗК
Київ • УНН
ОТП Банк виконує план виходу з російського ринку, керуючись вказівками НАЗК та Європейської Комісії.
Угорський OTP Bank наразі перебуває в процесі виконання плану з виходу з російського ринку. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає кореспондентка УНН.
OTP Bank перебуває в комунікації з національним агентством і з Єврокомісією в процесі виконання плану виходу з російської федерації
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За словами Новікова, були випадки, коли інші країни зверталися на НАЗК з проханням виключити ті чи інші компанії з переліку міжнародних спонсорів війни.
НАЗК у кожному з таких випадків діяло відповідно до тих публічних критеріїв виключення, які є на сайті національного агентства. І виключає такі компанії або зупиняє їхній статус лише після виходу з російського ринку або надання плану виходу з ринку рф
Нагадаємо
4 травня 2023 року угорський OTP Bank, який продовжує працювати в рф, і при цьому має дочірній банк в Україні потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. h
Проте 2 жовтня НАЗК повідомило, що виключило OTP Bank із реєстру міжнародних "спонсорів війни" повністю.