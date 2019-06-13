Венесуэла выпускает в обращение купюру в 50 тысяч боливаров после недавней деноминации

Новые деньги будут вводиться в обращение постепенно и дополнят действующий набор денежных знаков.

Напомним, 20 августа 2018 года в Венесуэле началась деноминация: с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту - суверенный боливар - к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене на нефть. Благодаря этому по 12 июня самой крупной купюрой оставался доллар в 500 боливаров.