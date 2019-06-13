Венесуела випускає в обіг купюру в 50 тисяч боліварів після недавньої деномінації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Венесуэла випускає в обіг три нові купюри номіналом в 10 тис., 20 тис. і 50 тис. боліварів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центробанк республіки.
Нові гроші будуть вводитися в обіг поступово і доповнять діючий набір грошових знаків.
Нагадаємо, 20 серпня 2018 року у Венесуелі розпочалася деномінація: з купюр прибрали п'ять нулів і прив'язали нову валюту - суверенний болівар - до національної криптовалюте петро, вартість якої прирівнюється до ціни на нафту. Завдяки цьому до 12 червня найбільшою купюрою залишався долар в 500 боліварів.