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Венесуела випускає в обіг купюру в 50 тисяч боліварів після недавньої деномінації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Венесуэла випускає в обіг три нові купюри номіналом в 10 тис., 20 тис. і 50 тис. боліварів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центробанк республіки.

Венесуела випускає в обіг купюру в 50 тисяч боліварів після недавньої деномінації

Нові гроші будуть вводитися в обіг поступово і доповнять діючий набір грошових знаків.

Нагадаємо, 20 серпня 2018 року у Венесуелі розпочалася деномінація: з купюр прибрали п'ять нулів і прив'язали нову валюту - суверенний болівар - до національної криптовалюте петро, вартість якої прирівнюється до ціни на нафту. Завдяки цьому до 12 червня найбільшою купюрою залишався долар в 500 боліварів.

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