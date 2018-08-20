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Майже всі банки Венесуели почали роботу в умовах розпочатої деномінації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Переважна більшість приватних і державних банків Венесуели приступили до роботи в умовах розпочатої в понеділок деномінації. Про це повідомила виконавчий віце-президент Дельсі Родрігес, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Майже всі банки Венесуели почали роботу в умовах розпочатої деномінації

“Уже 92% електронних платформ як державних, так і приватних банків ведуть діяльність, навіть у вихідний, і незабаром після початку роботи у відділеннях було проведено вже понад 400 тисяч операцій”, — цитує Родрігес радіостанція Union Radio. Віце-президент також висловила впевненість у тому, що вжиті владою заходи дозволять поліпшити економічну ситуацію в країні.

В ході деномінації з купюр було прибрано п’ять нулів, нова валюта — суверенний болівар — отримала прив’язку до венесуельської криптовалюти петро. Її вартість прирівняна до ціни бареля видобутої в країні нафти і становить близько 60 доларів США. Перед тим, як приступити до реалізації реформи, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення з 1 вересня мінімальної зарплати в 60 разів — до 1800 суверенних боліварів (180 млн за старим курсом) — і прив’язці її до петро.

На чорному ринку за долар США у Венесуелі пропонують майже 60 суверенних боліварів (6 млн за старим курсом), в той час як офіційний курс в десятки разів нижче.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели повідомив, що країна готова до грошової реформи.

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