Почти все банки Венесуэлы начали работу в условиях начавшейся деноминации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Подавляющее большинство частных и государственных банков Венесуэлы приступили к работе в условиях начавшейся в понедельник деноминации. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Дельси Родригес, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
“Уже 92% электронных платформ как государственных, так и частных банков ведут деятельность, даже в выходной, и вскоре после начала работы в отделениях было проведено уже более 400 тысяч операций”, — цитирует Родригес радиостанция Union Radio. Вице-президент также выразила уверенность в том, что принятые властями меры позволят улучшить экономическую ситуацию в стране.
В ходе деноминации с купюр были убраны пять нулей, новая валюта — суверенный боливар — получила привязку к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов США. Перед тем, как приступить к реализации реформы, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в 60 раз — до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) — и привязке ее к петро.
На черном рынке за доллар США в Венесуэле предлагают почти 60 суверенных боливаров (6 млн по старому курсу), в то время как официальный курс в десятки раз ниже.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы сообщил, что страна готова к денежной реформе.