Венедиктова заявила, что дела о финансировании Медведчуком терроризма расследуются

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“Финансирование терроризма в производствах, они расследуются. Ни с какими проектами документов орган досудебного расследования не появлялся, но это не значит, что кто-то чего-то не увидел ”, - рассказала Венедиктова.

По ее словам, что дела в которых Медведчук 11 мая объявили подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, были нарушены в марте прошлого года.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Ранее Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил , что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко через финансирование терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.

Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ” 112-ТВ “,” ТВ ВЫБОР “- 112 канал,” НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ “- основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.