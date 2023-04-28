Венедиктова будет послом не только в Швейцарии, но и в Лихтенштейне - Зеленский подписал указ

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"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в указе №242/2023.

Ранее

В ноябре 2022 года Зеленский назначил бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии.