Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії

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"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", – ідеться в указі.

Нагадаємо

19 липня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора України.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Венедіктову розглядають на посаду посла України у Швейцарії.