Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього Генерального прокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії. Відповідний указ №786/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає УНН.
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"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", – ідеться в указі.
Нагадаємо
19 липня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора України.
Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Венедіктову розглядають на посаду посла України у Швейцарії.