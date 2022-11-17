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Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії

Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії

Київ • УНН

 • 331385 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив колишнього Генерального прокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії. Відповідний указ №786/2022 опубліковано на сайті глави держави, передає УНН.

Цитата

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації", – ідеться в указі.

Нагадаємо

19 липня 2022 року Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади Генерального прокурора України.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Венедіктову розглядають на посаду посла України у Швейцарії.

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