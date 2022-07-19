Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, пише УНН.
Цитата
“Звільнити Венедіктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора”, – йдеться в указі.
Доповнення
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Венедіктову розглядають на посаду посла України у Швейцарії.
Водночас, голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія повідомив, що питання призначення Венедіктової на нову посаду буде вирішено протягом тижня.
Нагадаємо
Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.
17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.
Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.
Правоохоронний комітет раніше сьогодні не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової.