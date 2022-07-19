Венедіктову розглядають на посаду посла України у Швейцарії – нардеп

Цитата

“Підтверджую, що Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України в Швейцарію”, – написав Гончаренко.

Деталі

Водночас голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі телемарафону повідомив, що протягом тижня буде вирішено, яку саме посаду обійматиме Венедіктова.

"Чекаємо за декілька днів чи за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті", – сказав він.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.

17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.

Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.

Правоохоронний комітет раніше сьогодні не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової.