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Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии – нардеп

Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии – нардеп

Киев • УНН

 • 241513 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Бывшего Генерального прокурора Ирину Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

“Подтверждаю, что Венедиктову рассматривают на кандидата на роль посла Украины в Швейцарию”, – написал Гончаренко.

Детали

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона сообщил, что в течение недели будет решено, какую именно должность займет Венедиктова.

"Ждем через несколько дней или через неделю ее новое назначение на дипломатическом фронте", – сказал он.

Дополнение

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой на должности Генерального прокурора Украины.

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

Правоохранительный комитет ранее сегодня не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой.

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