Рада проголосувала за звільнення Генпрокурора Венедіктової
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України, повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, пише УНН.
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"Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України", - повідомив Арахамія.
Деталі
Як повідомляється, нардепи віддали 264 голоси "за". При цьому призначення заміни сьогодні не очікується.
"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі", - зазначив при цьому Арахамія.
Він наголосив, що Ірина Венедіктова "залишається в команді" і натякнув на нову роботу.
"Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - вказав Арахамія.
Доповнення
17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.
Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.
Правоохоронний комітет раніше сьогодні не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової.