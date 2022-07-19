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Рада проголосувала за звільнення Генпрокурора Венедіктової

Рада проголосувала за звільнення Генпрокурора Венедіктової

Київ • УНН

 • 182230 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України, повідомив народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України", - повідомив Арахамія.

Деталі

Як повідомляється, нардепи віддали 264 голоси "за". При цьому призначення заміни сьогодні не очікується.

"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі", - зазначив при цьому Арахамія.

Він наголосив, що Ірина Венедіктова "залишається в команді" і натякнув на нову роботу.

"Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", - вказав Арахамія.

Доповнення

17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.

Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.

Правоохоронний комітет раніше сьогодні не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової.

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