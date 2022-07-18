Ірина Венедіктова відмовляється бути відстороненою

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"Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час", - заявила вона.

Деталі

Венедіктова у своєму дописі зазначила, що їй є чим пишатися на займаній посаді, де продемонструвала гарні результати роботи, і вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

Нагадаємо

Зеленський відсторонив генпрокурора Венедіктову та голову СБУ Баканова.