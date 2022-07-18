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Ирина Венедиктова отказывается признать отстранение

Киев • УНН

 • 561417 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказывается быть отстраненной. Она заявила, что процедура увольнения генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом. Об этом сама политика написала в Facebook.

Цитата

"Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением президента Зеленского о моем отстранении. Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – не время", - заявила она.

Детали

Венедиктова в своем сообщении отметила, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности, где продемонстрировала хорошие результаты работы, и удалось объединить юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины.

Напомним

Зеленский отстранил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова.

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