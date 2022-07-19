Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Генпрокурора Венедіктової

Цитата

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85 та частини третьої статті 131-1 Конституції України Верховна Рада України постановляє: надати згоду на звільнення Президентом України Венедіктової Ірини Валентинівни з посади Генерального прокурора", – ідеться у проекті постанови.

Додамо

Проект постанови направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо

17 липня Володимир Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.