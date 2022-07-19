Зеленский внес в Раду представление на увольнение Генпрокурора Венедиктовой

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"Согласно пункту 25 части первой статьи 85 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: дать согласие на увольнение Президентом Украины Венедиктовой Ирины Валентиновны с должности Генерального прокурора", - говорится в проекте постановления.

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Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета.

Напомним

17 июля Владимир Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.