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Рада проголосовала за увольнение Генпрокурора Венедиктовой

Рада проголосовала за увольнение Генпрокурора Венедиктовой

Киев • УНН

 • 182225 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины, сообщил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Украины", - сообщил Арахамия.

Детали

Как сообщается, нардепы отдали 264 голоса "за". При этом назначение замены сегодня не ожидается.

"Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней, в Офис Генерального прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, которые запускают из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", - отметил при этом Арахамия.

Он подчеркнул, что Ирина Венедиктова "остается в команде" и намекнул на новую работу.

"Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - указал Арахамия.

Дополнение

17 июля Зеленский отстранил от должности Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

18 июля Венедиктова заявила, что отказывается быть отстраненной. По ее словам, процедура увольнения Генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Так, Президент внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

Правоохранительный комитет ранее сегодня не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой.

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