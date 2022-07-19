Правоохоронний комітет не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової - нардеп

Цитата

"Позачергового засідання комітету не вийшло. Зранку профільний правоохоронний комітет Верховної Ради не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генерального прокурора. Далі буде…" - написав Бакумов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.