Правоохоронний комітет не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Профільний, правоохоронний, комітет парламенту не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов у Telegram, пише УНН.
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"Позачергового засідання комітету не вийшло. Зранку профільний правоохоронний комітет Верховної Ради не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генерального прокурора. Далі буде…" - написав Бакумов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.