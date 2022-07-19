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Правоохоронний комітет не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової - нардеп

Правоохоронний комітет не зміг зібрати кворум для розгляду подання на звільнення Венедіктової - нардеп

Київ • УНН

 • 174408 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Профільний, правоохоронний, комітет парламенту не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Позачергового засідання комітету не вийшло. Зранку профільний правоохоронний комітет Верховної Ради не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генерального прокурора. Далі буде…" - написав Бакумов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.

Українські Національні Новини

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