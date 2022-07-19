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Правоохранительный комитет не смог собрать кворум для рассмотрения представления на увольнение Венедиктовой - нардеп

Киев • УНН

 • 174402 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Профильный, правоохранительный, комитет парламента не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Внеочередного заседания комитета не вышло. Утром профильный правоохранительный комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генерального прокурора. Продолжение следует…" - написал Бакумов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора. Соответствующий проект постановления №7567 зарегистрирован 19 июля.

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