Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии

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"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в указе.

Напомним

19 июля 2022 года Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности Генерального прокурора Украины.

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Венедиктову рассматривают на должность посла Украины в Швейцарии.