Венедіктова буде послом не лише у Швейцарії, а й у Ліхтенштейні - Зеленський підписав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову послом у Ліхтенштейні за сумісництвом. Ексгенпрокурор наразі є послом України у Швейцарії, передає УНН.
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"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в указі №242/2023.
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У листопаді 2022 року Зеленський призначив колишнього Генерального прокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.