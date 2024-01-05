Великобритания накажет Северную Корею за поддержку россии
Киев • УНН
Великобритания обещает, что Северная Корея столкнется с серьезными последствиями за помощь россии в ее вторжении в Украину, заявил министр обороны Грант Шаппс.
Великобритания вместе с партнерами "позаботится о том, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России". Об этом заявил в соцсети X (бывший Twitter - ред.) британский министр обороны Грант Шаппс, передает УНН.
Мир отвернулся от россии, заставив Путина претерпеть унижение - пойти в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение. Это должно прекратиться сейчас. Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России.
Детали
Министр обороны Великобритании отметил, что такими действиями Россия нарушила многочисленные резолюции Совбеза ООН и поставила под угрозу безопасность другого региона мира.
Напомним
Накануне в Washington Post ссылаясь на свои источники сообщили, что Россия начала запускать баллистические ракеты по Украине, которые были предоставлены Северной Кореей. Позже эту информацию подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби и добавил, что запуски состоялись 30 декабря и 2 января.
Великобритания накажет Северную Корею за поддержку россии
Великобритания обещает, что Северная Корея столкнется с серьезными последствиями за помощь россии в ее вторжении в Украину, заявил министр обороны Грант Шаппс.
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