Велика Британія покарає Північну Корею за підтримку росії
Київ • УНН
Великобританія обіцяє, що Північна Корея зіткнеться з серйозними наслідками за допомогу Росії у її вторгненні в Україну, заявив міністр оборони Грант Шаппс.
Велика Британія разом із партнерами "подбає про те, аби Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку росії". Про це заявив у соцмережі X (колишній Twitter – ред. ) британський міністр оборони Грант Шаппс, передає УНН.
Світ відвернувся від росії, змусивши путіна зазнати приниження — піти в Північну Корею, щоб продовжити своє незаконне вторгнення. .. Це має припинитися зараз. Разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку росії.
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Міністр оборони Великої Британії зазначив, що такими діями росія порушила численні резолюції РадБезу ООН і поставила під загрозу безпеку іншого регіону світу.
Нагадаємо
Напередодні у Washington Post посилаючись на свої джерела повідомили, що росія почала запускати балістичні ракети по Україні, що були надані Північною Кореєю. Пізніше цю інформацію підтвердив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі і додав, що запуски відбулись 30 грудня та 2 січня.