Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать

В понедельник, 18 марта, у православных и греко-католиков начинается главный период воздержания - Великий пост, который продлится до Пасхи.

УНН собрал для вас главную информацию по этому периоду.

Сколько продлится Великий пост

Великий пост длится 7 недель и завершается на Пасху. В целом Великий пост длится 48 дней. Великий пост был установлен Церковью в память о скитаниях Сына Божьего по пустыне. Он в течение 40 дней отказывал себе в искушении, не употреблял в пищу мясные блюда, не веселился и не развлекался.

Этапы Великого поста

- Первый день Пасхального поста носит название Чистый понедельник, а всю первую неделю называют Чистой седмицей.

- Вторую неделю поста называют Вторая седмица.

- Третью и четвертую недели в Церкви называют Крестопоклонными.

- Пятую неделю называют Похвальной седмицей.

- Шестая неделя завершается Вербным воскресеньем.

- Седьмую неделю, завершающуюся Пасхой, называют Страстной седмицей.

Духовные традиции

Церковь отмечает, что главное в период поста - духовное очищение, для этого:

- Следует больше молиться и читать Священное Писание;

- Чаще посещать церковь;

- Раскаиваться;

- Очистить свои мысли;

- Делать добро и уделить время близким.

Что можно есть в период Великого поста

По общему правилу разрешается употребление растительной пищи и иногда рыбы. Но каждый день поста имеет свои особенности.

Считается, что в первый день поста следует вообще отказаться от любой пищи. Далее со вторника по пятницу разрешается только пища, не прошедшая термическую обработку, масло и жиры - исключаются. В первую субботу и воскресенье разрешается горячая пища, заправленная маслом.

Далее в течение второй-шестой недель питание происходит по следующему принципу:

- Понедельник, среда, пятница - сухоядение;

- Вторник, четверг - горячая пища без масла (блюда на воде, без добавления масла и других жиров);

- Суббота и воскресенье - горячая еда с маслом.

Седьмая неделя самая строгая - с понедельника по четверг, предусмотрено сухоядение, а в пятницу - полный отказ от еды.

Однако, столь строгие ограничения предусмотрены в первую очередь для монашеской братии. Мирянам же важно учитывать свое состояние здоровья и в первую очередь придерживаться духовных требований поста.

Кому можно не соблюдать пищевые ограничения во время поста

Разрешено не соблюдать пост:

дети в возрасте до 14 лет;

беременные женщины и те, кто кормит грудью;



люди пожилого возраста;



люди, страдающие хроническими заболеваниями и нуждающиеся в специальном питании или медикаментозной терапии;



люди, которые заняты тяжелым физическим трудом.



Также пост могут не соблюдать путешественники.

Помните, что любое резкое ограничение в питании или резкое изменение пищевых привычек могут нанести вред организму, а потому подходите к вопросу соблюдения поста взвешенно.

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