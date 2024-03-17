Великий пост начинается 18 марта: правила и запреты: как и что делать
Киев • УНН
Великий пост, основной период воздержания для православных и греко-католиков, начинается 18 марта и длится 48 дней до Пасхи, с особыми правилами и запретами относительно поста и духовных практик.
В понедельник, 18 марта, у православных и греко-католиков начинается главный период воздержания - Великий пост, который продлится до Пасхи.
УНН собрал для вас главную информацию по этому периоду.
Сколько продлится Великий пост
Великий пост длится 7 недель и завершается на Пасху. В целом Великий пост длится 48 дней. Великий пост был установлен Церковью в память о скитаниях Сына Божьего по пустыне. Он в течение 40 дней отказывал себе в искушении, не употреблял в пищу мясные блюда, не веселился и не развлекался.
Этапы Великого поста
- Первый день Пасхального поста носит название Чистый понедельник, а всю первую неделю называют Чистой седмицей.
- Вторую неделю поста называют Вторая седмица.
- Третью и четвертую недели в Церкви называют Крестопоклонными.
- Пятую неделю называют Похвальной седмицей.
- Шестая неделя завершается Вербным воскресеньем.
- Седьмую неделю, завершающуюся Пасхой, называют Страстной седмицей.
Духовные традиции
Церковь отмечает, что главное в период поста - духовное очищение, для этого:
- Следует больше молиться и читать Священное Писание;
- Чаще посещать церковь;
- Раскаиваться;
- Очистить свои мысли;
- Делать добро и уделить время близким.
Что можно есть в период Великого поста
По общему правилу разрешается употребление растительной пищи и иногда рыбы. Но каждый день поста имеет свои особенности.
Считается, что в первый день поста следует вообще отказаться от любой пищи. Далее со вторника по пятницу разрешается только пища, не прошедшая термическую обработку, масло и жиры - исключаются. В первую субботу и воскресенье разрешается горячая пища, заправленная маслом.
Далее в течение второй-шестой недель питание происходит по следующему принципу:
- Понедельник, среда, пятница - сухоядение;
- Вторник, четверг - горячая пища без масла (блюда на воде, без добавления масла и других жиров);
- Суббота и воскресенье - горячая еда с маслом.
Седьмая неделя самая строгая - с понедельника по четверг, предусмотрено сухоядение, а в пятницу - полный отказ от еды.
Однако, столь строгие ограничения предусмотрены в первую очередь для монашеской братии. Мирянам же важно учитывать свое состояние здоровья и в первую очередь придерживаться духовных требований поста.
Кому можно не соблюдать пищевые ограничения во время поста
Разрешено не соблюдать пост:
- дети в возрасте до 14 лет;
- беременные женщины и те, кто кормит грудью;
- люди пожилого возраста;
- люди, страдающие хроническими заболеваниями и нуждающиеся в специальном питании или медикаментозной терапии;
- люди, которые заняты тяжелым физическим трудом.
Также пост могут не соблюдать путешественники.
Помните, что любое резкое ограничение в питании или резкое изменение пищевых привычек могут нанести вред организму, а потому подходите к вопросу соблюдения поста взвешенно.
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