Большая вода на Киевщине: в Погребах спасатели освободили семью из затопленного дома

Детали

Сегодня в ГСЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь местному населению в селе Погребы.

Прибыв на место происшествия, специалисты Службы спасения установили, что по данному адресу находится затопленное частное домовладение. Семья в составе трех человек, которая там проживает нуждается в помощи.

С помощью резиновой лодки, все члены семьи были успешно освобождены из затопленного дома и доставлены на сушу.

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