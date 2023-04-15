Большая вода на Киевщине: в Погребах спасатели освободили семью из затопленного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. На Киевщине спасатели оказывают помощь гражданскому населению во время подтопления домовладений - в Погребах освободили семью из затопленного дома, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня в ГСЧС поступило сообщение о том, что нужна помощь местному населению в селе Погребы.
Прибыв на место происшествия, специалисты Службы спасения установили, что по данному адресу находится затопленное частное домовладение. Семья в составе трех человек, которая там проживает нуждается в помощи.
С помощью резиновой лодки, все члены семьи были успешно освобождены из затопленного дома и доставлены на сушу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подтопление затронуло пять областей Украины: людям подвозят воду и продукты