Велика вода на Київщині: у Погребах рятувальники визволили родину із затопленого будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Київщині рятувальники надають допомогу цивільному населенню під час підтоплення домоволодінь - у Погребах визволили родину із затопленого будинку, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні до ДСНС надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога місцевому населенню у селі Погреби.
Прибувши на місце події, фахівці Служби порятунку встановили, що за даною адресою знаходиться затоплене приватне домоволодіння. Сім’я у складі трьох чоловік, яка там проживає потребує допомоги.
За допомогою гумового човна, всіх членів родини було успішно визволено з затопленого будинку та доправлено до суходолу.
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