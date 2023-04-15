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Підтоплення зачепило п'ять областей України: людям підвозять воду та харчі

Підтоплення зачепило п'ять областей України: людям підвозять воду та харчі

Київ • УНН

 • 5139072 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні - підтоплення у п'яти областях на тлі весняного водопілля. "Велика вода" вплинула на можливість доїзду до трьох десятків міст та сіл, підтопила подвір'я та поля. Про наслідки повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Підтопленими нині залишаються близько 500 дворогосподарств, у тому числі городи та подвір’я.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь.

Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів, більшість - у Чернігівській області – 29, у Київській – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.

Жителям постраждалих районів рятувальники підвозять питну воду та харчі, підвозять людей через підтоплені території і відкачують воду. 

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована", - запевнили у ДСНС.

Ситуацію у Київській та Чернігівській областях моніторять у тому числі дронами.

З інших областей на Чернігівщину направили 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби. 

Нагадаємо

У Чернігівській області через підтоплення за необхідності готові до евакуації населення. 

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