Підтоплення зачепило п'ять областей України: людям підвозять воду та харчі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні - підтоплення у п'яти областях на тлі весняного водопілля. "Велика вода" вплинула на можливість доїзду до трьох десятків міст та сіл, підтопила подвір'я та поля. Про наслідки повідомили у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
За інформацією гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.
Підтопленими нині залишаються близько 500 дворогосподарств, у тому числі городи та подвір’я.
У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. 500 га сільгоспугідь.
Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів, більшість - у Чернігівській області – 29, у Київській – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів.
Жителям постраждалих районів рятувальники підвозять питну воду та харчі, підвозять людей через підтоплені території і відкачують воду.
"На даний час гідрологічна ситуація контрольована", - запевнили у ДСНС.
Ситуацію у Київській та Чернігівській областях моніторять у тому числі дронами.
З інших областей на Чернігівщину направили 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.
Нагадаємо
У Чернігівській області через підтоплення за необхідності готові до евакуації населення.