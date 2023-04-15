Подтопление задело пять областей Украины: людям подвозят воду и продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине - подтопления в пяти областях на фоне весеннего половодья. "Большая вода" повлияла на возможность проезда в три десятка городов и сел, подтопила дворы и поля. О последствиях сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
Подтопленными сейчас остаются около 500 домохозяйств, в том числе огороды и дворы.
В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий.
Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов, большинство - в Черниговской области – 29, в Киевской – 1. Организован объезд к этим населенным пунктам.
Жителям пострадавших районов спасатели подвозят питьевую воду и продукты, подвозят людей через подтопленные территории и откачивают воду.
"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируема", - заверили в ГСЧС.
Ситуацию в Киевской и Черниговской областях мониторят в том числе дронами.
Из других областей в Черниговскую область направили 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.
Напомним
В Черниговской области из-за подтоплений при необходимости готовы к эвакуации населения.