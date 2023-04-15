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Подтопление задело пять областей Украины: людям подвозят воду и продукты

Подтопление задело пять областей Украины: людям подвозят воду и продукты

Киев • УНН

 • 5139067 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине - подтопления в пяти областях на фоне весеннего половодья. "Большая вода" повлияла на возможность проезда в три десятка городов и сел, подтопила дворы и поля. О последствиях сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По информации гидрометцентра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

Подтопленными сейчас остаются около 500 домохозяйств, в том числе огороды и дворы.

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий.

Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов, большинство - в Черниговской области – 29, в Киевской – 1. Организован объезд к этим населенным пунктам.

Жителям пострадавших районов спасатели подвозят питьевую воду и продукты, подвозят людей через подтопленные территории и откачивают воду. 

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируема", - заверили в ГСЧС.

Ситуацию в Киевской и Черниговской областях мониторят в том числе дронами.

Из других областей в Черниговскую область направили 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства. 

Напомним

В Черниговской области из-за подтоплений при необходимости готовы к эвакуации населения. 

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