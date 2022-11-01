"Большая семерка" в Германии обсудит российскую агрессию в Украине и "потолок для цен" на нефть

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"Министры Группы семи обсудят ряд неотложных глобальных вызовов, включая постоянную поддержку G7 демократической, суверенной и процветающей Украины, усиление экономической и демократической устойчивости в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, преодоление климатического кризиса, глобальную безопасность в сфере здравоохранения, а также, вызванные войной россии против Украины”, - говорится в сообщении.

На встрече также будут обсуждать “потолок для цен” на российскую нефть.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили продовольственный кризис, дальнейшую оборонную поддержку Украины и ядерный шантаж со стороны россии.