“Велика сімка” у Німеччині обговорить російську агресію в Україні та “стелю для цін” на нафту

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"Міністри Групи семи обговорять низку невідкладних глобальних викликів, включаючи постійну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, посилення економічної та демократичної стійкості в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, подолання кліматичної кризи, глобальну безпеку у сфері охорони здоров'я, а також, спричинені війною Росії проти України”, - йдеться у повідомленні.

На зустрічі також будуть обговорювати “стелю для цін” на російську нафту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили продовольчу кризу, подальшу оборонну підтримку України та ядерний шантаж з боку росії.