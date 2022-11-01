“Велика сімка” у Німеччині обговорить російську агресію в Україні та “стелю для цін” на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У четвер та пʼятницю у Німеччині відбудеться зустріч на представників зовнішньополітичних відомств країн G7. Головними питаннями на порядку денному буде Україна та російська агресія. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві США, передає УНН.
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"Міністри Групи семи обговорять низку невідкладних глобальних викликів, включаючи постійну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, посилення економічної та демократичної стійкості в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, подолання кліматичної кризи, глобальну безпеку у сфері охорони здоров'я, а також, спричинені війною Росії проти України”, - йдеться у повідомленні.
На зустрічі також будуть обговорювати “стелю для цін” на російську нафту.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили продовольчу кризу, подальшу оборонну підтримку України та ядерний шантаж з боку росії.