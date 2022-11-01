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Продовольча криза, військова підтримка та ядерний шантаж рф: в ОП розкрили деталі розмови Зеленського та Макрона

Продовольча криза, військова підтримка та ядерний шантаж рф: в ОП розкрили деталі розмови Зеленського та Макрона

Київ • УНН

 • 189439 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили продовольчу кризу, подальшу оборонну підтримку України та ядерний шантаж з боку росії, передає УНН з посиланням на прес службу Офісу Президента.

Деталі

Під час розмови Зеленський відзначив нагальність створення повітряного щита над нашою країною з метою захисту критичної інфраструктури та цивільних від російських ракетних атак.

Сторони обговорили подальшу військову підтримку України з боку Франції, зокрема надання систем протиповітряної оборони.

Окрему увагу було приділено питанням продовольчої безпеки та ситуації навколо реалізації зернової ініціативи після одностороннього виходу з неї росії.

Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі брати участь у реалізації зернових домовленостей спільно з ООН та Туреччиною.

Цитата

“Продовження ініціативи критично необхідне. Вона – важливий елемент глобальної продовольчої безпеки”, – наголосив Глава Української держави.

Відбувся також обмін думками щодо ситуації на Запорізькій АЕС та ядерного шантажу з боку рф, що триває. Президент України наголосив, що російські звинувачення України в нібито підготовці до застосування «брудної бомби» є черговим елементом ядерного шантажу з боку росії.

Він повідомив, що на запрошення української сторони експерти МАГАТЕ відвідали мирні об’єкти в Україні й мали змогу пересвідчитися в бездоказовості звинувачень рф.

Окрему увагу було приділено залученню Франції до відбудови нашої країни, зокрема до відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок нещодавніх атак росії.

Глави держав узгодили проведення в грудні в Парижі в координації з міжнародними партнерами конференції з питань відновлення України, якій передуватиме окремий захід, спрямований на мобілізацію французьких компаній для підтримки нашої держави.

Доповнення

Макрон заявив, що вірить у те, що в Україні є шанс на мир, навіть коли росія попереджала про можливу ескалацію конфлікту.

Окрім того, президент Франції попросив Папу Римського зателефонувати главі рпц та путіну.

Українські Національні Новини

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