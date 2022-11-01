Продовольча криза, військова підтримка та ядерний шантаж рф: в ОП розкрили деталі розмови Зеленського та Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили продовольчу кризу, подальшу оборонну підтримку України та ядерний шантаж з боку росії, передає УНН з посиланням на прес службу Офісу Президента.
Деталі
Під час розмови Зеленський відзначив нагальність створення повітряного щита над нашою країною з метою захисту критичної інфраструктури та цивільних від російських ракетних атак.
Сторони обговорили подальшу військову підтримку України з боку Франції, зокрема надання систем протиповітряної оборони.
Окрему увагу було приділено питанням продовольчої безпеки та ситуації навколо реалізації зернової ініціативи після одностороннього виходу з неї росії.
Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі брати участь у реалізації зернових домовленостей спільно з ООН та Туреччиною.
Цитата
“Продовження ініціативи критично необхідне. Вона – важливий елемент глобальної продовольчої безпеки”, – наголосив Глава Української держави.
Відбувся також обмін думками щодо ситуації на Запорізькій АЕС та ядерного шантажу з боку рф, що триває. Президент України наголосив, що російські звинувачення України в нібито підготовці до застосування «брудної бомби» є черговим елементом ядерного шантажу з боку росії.
Він повідомив, що на запрошення української сторони експерти МАГАТЕ відвідали мирні об’єкти в Україні й мали змогу пересвідчитися в бездоказовості звинувачень рф.
Окрему увагу було приділено залученню Франції до відбудови нашої країни, зокрема до відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок нещодавніх атак росії.
Глави держав узгодили проведення в грудні в Парижі в координації з міжнародними партнерами конференції з питань відновлення України, якій передуватиме окремий захід, спрямований на мобілізацію французьких компаній для підтримки нашої держави.
Доповнення
Макрон заявив, що вірить у те, що в Україні є шанс на мир, навіть коли росія попереджала про можливу ескалацію конфлікту.
Окрім того, президент Франції попросив Папу Римського зателефонувати главі рпц та путіну.