"Большая приватизация тюрем": завтра состоится первый аукцион
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. "Большая приватизация тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Состоится он уже завтра, 16 марта, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства юстиции в Telegram-канале.
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"... если кто-то имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome ... У вас есть еще немного времени, чтобы принять участие в аукционе. Поэтому, спешите зарегистрироваться.
Напомню: 70% поступлений от продажи учреждения будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% - пополнит государственный бюджет", - цитирует канал слова министра Дениса Малюська.
Напомним
Как сообщал УНН, Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).
Добавим, что Малюська уже заявлял, что Министерство юстиции передало документы на приватизацию первой тюрьмы и планируют продать ее уже в марте.
В июне 2020 годаМинистерство юстиции вместе с нардепами зарегистрировало проект закона (№ 3591), что позволяет продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.
Напомним, в августе прошлого года в Минюсте анонсировали большую распродажу тюрем.