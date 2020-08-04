У Мін’юсті анонсували великий розпродаж в’язниць
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Міністерстві юстиції анонсували великий розпродаж в’язниць, який розпочнеться із виставлення на продаж державної установи "Ірпінський виправний центр". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мін’юсту.
"Великий розпродаж в’язниць розпочинається! 06 серпня 2020 року об 11:00 відбудеться захід, присвячений початку цього процесу. Він проходитиме на території першого об’єкту, який буде виставлено на продаж - державної установи "Ірпінський виправний центр (№ 132)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у заході візьме участь Міністр юстиції Денис Малюська та заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.
"Вони розкажуть про плани подальших продажів та напрями використання отриманих від реалізації в’язниць коштів", - додається у повідомленні.
Повідомляється, що Державна установа "Ірпінський виправний центр (№ 132)" розташована в центрі смт. Коцюбинське в 14 км від Києва. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.06.2019 № 1750/5 було прийнято рішення про оптимізацію установи шляхом її консервації. Останніх засуджених було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.
Нагадаємо, в Одеському та Миколаєвському СІЗО починаючи з суботи, 1 серпня, почали працювати платні камери. В Одеському СІЗО одна камера для двох, а друга - для трьох осіб.