Раніше УНН писав, що Мін'юст почав продавати "подарункові сертифікати" у VIP-камери в СІЗО.
Малюська: в Одесі та Миколаєві відкрились платні камери СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В Одеському та Миколаєвському СІЗО починаючи з суботи, 1 серпня, почали працювати платні камери. В Одеському СІЗО одна камера для двох, а друга - для трьох осіб. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
“Відсьогодні в Державній установі „Одеський слідчий ізолятор“ почали працювати дві платних камери: на двох та на трьох осіб”, — йдеться у повідомленні міністерства.
Очільник мін’юста у себе на сторінці повідомив, що вартість перебування у камерах Одеського СІЗО за 1 добу — 985 грн з 1 особи, за тиждень — 3502 грн з 1 особи, а за місяць — 4093 грн з 1 особи.
“Тож тепер, від’їжджаючи до Одеси, до стандартного набору плавок, сонцезахисних крему та окулярів слід додавати сертифікат на платну камеру. А самі сертифікати можна придбати тут”, — написав він.
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Він додав, що аналогічні камери СІЗО почали роботу і в Миколаєві.
“Але там дешевше. Доба — 452 грн, тиждень — 1 540 грн, місяць — 3 666 грн”, — зазначив він.