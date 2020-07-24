Мін'юст почав продавати "подарункові сертифікати" у VIP-камери в СІЗО

“Сьогодні у нас почала діяти нова послуга – сплата за користування платними камерами наперед. Що це за послуга. Будь-яка особа, взята під варту, має право надати адміністрації СІЗО підтвердження оплати “Послуги наперед” та скористатися відповідною платною послугою протягом шести місяців з дня здійснення відповідного платежу. Оплату послуги можна здійснювати знеособлено та не вказуючи конкретний час перебування під вартою”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що таким чином будь-хто може придбати собі або іншим місце у будь-якій з платних камер, які вже відкриті у 19 установах виконання покарань, та скористатися можливістю “відвідати” слідчий ізолятор протягом 6 місяців.

Повідомляється, що заяву про надання “Послуги наперед” можна подавати як письмово, так і в електронній формі через автоматизовану систему “Он-лайн будинок юстиції”, здійснивши кілька простих кроків:



Перейти на сайт;



Обрати місце надання послуги (найменування слідчого ізолятора);



Обрати календарний період (доба, тиждень, місяць), за який маєте намір сплатити кошти за користування платною послугою;



Сплатити вартість послуги.



“Після здійснення оплати потрібно просто роздрукувати квитанцію з ідентифікатором платежу (цифровий або QR-код). Все готово! Будьте уважні. Якщо протягом 6 місяців ніхто так і не скористається “Послугою наперед”, а значить - не потрапив під варту, кошти за невикористані дні будуть зараховані до спеціального фонду державного бюджету СІЗО як благодійна допомога”, - повідомили у пресслужбі.

Додамо, що міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці в Facebook прокоментував нову послугу.

“Цей день настав! Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання!” - написав Денис Малюська.

За його словами, він не знає, чи є у інших країнах платні камери у слідчих ізоляторах, але подарункові сертифікати – точно український ексклюзив.

“Ми клієнтоорієнтовані: розташування у центрі міста, цілодобова охорона, зменшені ризики підхопити коронавірусну хворобу, можливість відволіктись від соціальних мереж та гаджетів, триразове харчування”, - додав Денис Малюська.

Нагадаємо, Малюська показав результати експерименту з платними камерами в СІЗО.

Також нагадаємо, за платні камери у СІЗО "виклали" вже 318 тисяч гривень.