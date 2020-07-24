За платні камери у СІЗО "виклали" вже 318 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. За користування платними послугами з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Держаної кримінально-виконавчої служби на 22 липня сплатили понад 318 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції України, передає УНН.
"Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано понад 318 тисяч гривень. Тож експеримент працює", - зазначили у міністерстві.
Водночас у відомстві зауважили, що ремонтують за ці кошти звичайні камери слідчих ізоляторів. "Цього разу за надходження від платних камер була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ "Київський слідчий ізолятор", - повідомили у Мін'юсті.
Додамо, платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.