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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 11902 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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08:02 • 25644 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115065 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119527 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102908 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен

За платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен

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КИЕВ. 24 июля. УНН. За пользование платными услугами по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы на 22 июля заплатили более 318 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает", - отметили в министерстве.

В то же время в ведомстве добавили, что ремонтируют за эти средства обычные камеры следственных изоляторов. "На этот раз за поступление от платных камер была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ "Киевский следственный изолятор", - сообщили в Минюсте.

Добавим, платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.

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