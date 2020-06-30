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Малюська розповів, на що витратили кошти клієнтів VIP-камер СІЗО

Київ • УНН

 • 13893 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні за кошти отримані від ув’язнених, які платять за перебування в камерах підвищеного комфорту, зробили перші ремонти безкоштовних камер. Про це написав у Facebook міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.

"Ми зробили перші ремонти у безкоштовних камерах за рахунок коштів, отриманих у якості плати за камери з поліпшеними умовами. Різницю між тим, що було, і що стало, можете оцінити за фотографіями", - написав Малюська.

За його словами, на ремонт витрачено нуль гривень платників податків.

"Перед запровадженням експерименту з платними камерами нас постійно запитували: куди підуть зароблені кошти? Чи не порушуємо ми права тих, хто перебуває у безкоштовних камерах?", - розповів Малюська.

Малюська наголосив, що відповіді на ці питання на фото, які він опублікував.

Також він додав, що детальніша розповідь про те, що робиться і робитиметься у Київському СІЗО - у цей четвер о 12 годині у приміщенні СІЗО.

Нагадаємо, експериментальний проект щодо надання платних послуг в установах виконання покарань запрацював ще у чотирьох СІЗО. Всього наразі до проекту долучились 10 СІЗО.

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