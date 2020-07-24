Минюст начал продавать "подарочные сертификаты" в VIP-камеры в СИЗО

"Сегодня у нас начала действовать новая услуга - оплата за пользование платными камерами вперед. Что это за услуга. Любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты "Услуги вперед" и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня совершения соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом любой может приобрести себе или другим место в любой из платных камер, которые уже открыты в 19 учреждениях исполнения наказаний, и воспользоваться возможностью "посетить" следственный изолятор в течение 6 месяцев.

Сообщается, что заявление о предоставлении "Услуги вперед" можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему "Он-лайн дом юстиции", осуществив несколько простых шагов:



Перейти на сайт;



Выбрать место предоставления услуги (наименование следственного изолятора);



Выбрать календарный период (сутки, неделя, месяц), за который намерены оплатить средства за пользование платной услугой;



Оплатить стоимость услуги.



"После осуществления оплаты нужно просто распечатать квитанцию с идентификатором платежа (цифровой или QR-код). Все готово! Будьте внимательны. Если в течение 6 месяцев никто так и не воспользуется "Услугой вперед", а значит - не попал под стражу, средства за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО как благотворительная помощь", - сообщили в пресс-службе.

Добавим, что министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook прокомментировал новую услугу.

"Этот день настал! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!" - написал Денис Малюська.

По его словам, он не знает, есть ли в других странах платные камеры в следственных изоляторах, но подарочные сертификаты - точно украинский эксклюзив.

"Мы клиентоориентированные: расположение в центре города, круглосуточная охрана, уменьшенные риски подхватить коронавирусную болезнь, возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов, трехразовое питание", - добавил Денис Малюська.

Напомним, Малюська показал результаты эксперимента с платными камерами в СИЗО.

Также напомним, за платные камеры в СИЗО "выложили" уже 318 тысяч гривен.